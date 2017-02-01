Hayatı Aydınlat Konseri'nde Özel İnsanlara Destek Verildi

CK Enerji çalışanlarından oluşan koro, sosyal sorumluluk projesi Hayatı Aydınlat kapsamında düzenlediği Türk Halk Müziği konserlerinin üçüncüsünü düzenledi. Konserde çalışanlara ünlü sanatçı Gülşen Kutlu performansı ile destek verdi.



Elektrik dağıtımı ve perakende satışında Türkiye'nin önemli şirketlerini çatısı altında bulunduran CK Enerji'nin 'Türkiye'nin özel insanlarına' adadığı sosyal sorumluluk projesi Hayatı Aydınlat konserleri devam ediyor. CK Enerji çalışanlarının katılımıyla oluşturulan Türk Halk Müziği korosunun üçüncü konseri dün akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirdi. Çalışanlara, Türk Halk Müziği'nin önemli seslerinden Gülşen Kutlu eşlik etti. Projeye No: 309 dizisinin sevilen oyuncusu Furkan Palalı katılımıyla destek verirken, O Ses Türkiye yarışması finalistlerinden Emrah Güllü de konserde bir türkü seslendirerek katkı sağladı.



Katılımcıların ve sponsorların bağışları ile hayat bulan Hayatı Aydınlat konserlerinin bu yılki serisinde İstanbul'un 39 farklı noktasında akülü sandalye kullanan 'özel insanlarımıza' yönelik şarj istasyonları kurulması hedefleniyor. Projeyi daha çok 'özel insana' yardım ulaştırmak ve uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek bir sosyal sorumluluk çalışması haline getirmek için konser salonun girişine katılımcıların desteğini gösteren çok büyük bir afiş asıldı. Davetlilerin boyalı ellerinin baskısından oluşan özel afişle 'Birlikte, el ele' mesajı verildi.



Hayatı Aydınlat Konseri'nde bir konuşma yapan CK Enerji Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Cengiz, son yıllarda Türkiye'nin önde gelen gruplarının hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal bilinç oluşturmaya büyük katkı sağladığına işaret ederek, "Cengiz ve Kolin Şirketler Grubu olarak bir araya gelip oluşturduğumuz CK Enerji çatısı altında, geçtiğimiz yıl bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirmek için kolları sıvadık. Engelli vatandaşlarımızın her biri bizim için özel insanlar. Bu özel insanlarımız tüm engellere rağmen hayatlarını onurlu bir şekilde sürdürmek adına ekonomik ve sosyal hayatımızın bir parçası olarak yaşama tutunuyorlar. Biz bu özel insanların hayatlarına ışık olmak için Hayatı Aydınlat projemizin merkezine onları koyduk" dedi.



"39 noktaya akülü şarj istasyonu kurulacak"



Projesi kapsamında her yıl farklı bir tema oluşturulduğunu belirten Cengiz, sözlerine şöyle devam etti: "Bu yılın temasını ise akülü şarj istasyonları olarak belirledik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde 39 merkez noktada akülü sandalye şarj istasyonu kuracağız. Her yıl daha fazla özel insanımıza yardım ulaştırmayı hedeflediğimiz Hayatı Aydınlat projesini gelecekte uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek bir sosyal sorumluluk projesi haline getirmeyi planlıyoruz. Bu anlamlı projede çalışanlarımız başta olmak üzere proje ortaklarımıza ve sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Biz 'Hayatı Aydınlatmaya' devam edeceğiz. Bizimle bu yolda yürüyecek herkese de kollarımızı açıyoruz". - İSTANBUL