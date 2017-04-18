Hayata Yeniden Tutunuyorlar

Kırıkkale Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında, madde bağımlılarının tıbbı tedavi sonrası terapi ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla işe alınıyor.



İŞKUR İl Müdürü Arif Ay, yaptığı yazılı açıklamada, madde bağımlısı gençlerin hayata kazandırılması amacıyla önemli çalışmaya imza attıklarını belirtti.



Madde bağımlısı gençlerin tedavi sürecinin ardından yeniden hayata kazandırılması amacıyla istihdam edildiğini ifade eden Ay, şunları kaydetti:



"Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezinde (AMATEM) ve diğer sağlık kurumlarında madde bağımlılığı tedavisi görmüş madde bağımlılarının tedavi süreci ve sonrasında sosyal hayata uyumunun sağlanması ve bu kişilerin iş bulmada yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi amacıyla 2015-2016 yılları arasında 15, 2017 yılında 20 gencimize Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında çalışma olanağı sunuldu."