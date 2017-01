Hayat" Veren Sağlık Çalışanları "Kan" Verecek

Sağlık-Sen, Türk Kızılayının kan stoklarının azaldığı yönündeki çağrısı üzerine, "Kan Ver Hayat Ver" kampanyası başlattı.



Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık çalışanları ile Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürlüğüne gelerek kan ve kök hücre bağışında bulundu.



Ülke genelinde tüm sağlık çalışanlarının kan bağışına destek vermesi için "Kan Ver Hayat Ver" kampanyasını Antalya'dan başlattıklarını belirten Memiş, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın stokların azaldığı yönündeki çağrısı üzerine harekete geçtiklerini ve kampanyayı Türkiye'nin her iline yayacaklarını söyledi.



Sadece Türkiye'de değil, Somali, Cerablus, Sudan, Suriye'de sağlık hizmeti sunduklarını anlatan Memiş, Türkiye'de her şartta asker ve polisin yanında sağlık çalışanlarının vatandaşları kurtarmak için çalıştığını ifade etti.



FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi, yaralıların acil kan ihtiyacı için sağlık çalışanlarının kan verdiğini hatırlatan Memiş, şunları aktardı:



"Kanımızı vererek de bu canları yaşatma sevdasına ortak oluyoruz. Buradan başlattığımız kampanya önümüzdeki günlerde tüm Türkiye'ye yayılacak. Bütün teşkilatımızla bir farkındalık oluşturacağız. Bunu sadece bir günlük, aylık değil, sürekli hale getirmek kaydıyla çalışma yaptık. Hem kan stokunun tekrar yerine getirilmesi hem de vatandaşların duyarlılığının artırılması noktasında çalışma yaptık."



Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Haluk Uyanık ise Kızılayın belli kritik stok seviyesi olduğunu ve bunun çok altına inildiğini dile getirdi.



Her yıl kış aylarında kan stoklarının azaldığına dikkati çeken Uyanık, "Kan acil değil, sürekli ihtiyaç. Genel Başkanımızın açıklamasıyla Antalya, Isparta ve Burdur bölgesinde yoğun talep karşısında kan almaya devam ediyoruz. Bu süreç inşallah uzun süreli olarak devam eder." dedi.



Türk Kızılayı Antalya Şube Başkanı Cengiz Nizam ise stokların azaldığına dair çağrıların açık ve net olduğunu, bunun üzerine seferberlik durumu başlatıldığını kaydetti.