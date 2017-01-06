Hayat Su, Gazsız İçecek Sektöründe Yılın "En Başarılı Markası"

Pazarlama sektörünün önde gelen dergisi Marketing Türkiye ile pazar ve tüketici araştırmaları konusundaki deneyimiyle öne çıkan Akademetre'nin ortaklaşa düzenlediği "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nde Hayat, gazsız içecek sektöründe 2016 yılında marka değeri ve itibarını en çok arttıran şirket ödülüne layık görüldü.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü"nde 38 sektörün yıl içinde itibarını en çok artıran markaları ve bu başarıya ortak olan paydaşları, düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Toplam 12 ilde bin 200 kişiyle gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler sonucunda ödüle layık görülen Hayat Su adına ödülü Pazarlama Müdürü Ertunç Çilingiroğlu kabul etti.



