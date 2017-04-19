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Hayat Sigortalarına Konut-Kgf Dopingi
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Hayat Sigortalarına Konut-Kgf Dopingi

Hayat sigortaları, özellikle prim üretiminde yeni yıla iyi bir başlangıç yaptı.

Hayat Sigortalarına Konut-Kgf Dopingi

Hayat sigortaları, özellikle prim üretiminde yeni yıla iyi bir başlangıç yaptı. İlk iki aylık artış yüzde 47'ye ulaştı. Kredili konut satışlarındaki canlılık ve Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kredileri bu süreci olumlu etkiliyor.

Kaynak: Dunya.com

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