"Hayat Şarkısı"nın "Hülya"sı Hamile Olduğu Yönündeki İddialara Son Noktayı Koydu
"Hayat Şarkısı"nın "Hülya"sı Burcu Biricik, hakkında çıkan "hamile" iddialarına "Böyle güzel bir haberi vermek isterdik, ama değilim." diyerek son noktayı koydu.
Kanal D'nin sevilen dizisi "Hayat Şarkısı"nın ekibi Arnavutköy'deki bir balıkçıda buluştu.
GÖZLER ÜNLÜ OYUNCUYA ÇEVRİLDİ
Çıkışta tüm dikkatler dizide "Hülya" karakterini canlandıran ve hamile olduğu söylentileri magazin dünyasında dillendirilen ünlü oyuncu Burcu Biricik'e çevrildi.
"HAMİLE DEĞİLİM"
Çıkışta hakkında çıkan "hamile" söylentilerine açıklık getiren Biricik, "Haber asılsız arkadaşlar, hamile değilim. Böyle güzel bir haberi size vermek isterdik ama henüz değil" dedi.
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