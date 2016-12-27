Hayat Şarkısı 36. Bölüm Hülya Bebeğini Kaybedecek mi?

Hayat Şarkısı 36. bölümde Hülya bebeğini mi kaybediyor. Hayat Şarkısı 36. bölümde neler olacak? Hayat Şarkısı 36. bölümde Cem'in esrarengiz bir kazaya kurban gitmesinin yankıları sürerken, Cevher erkekleri aileye yöneltilebilecek olası suçlamalar için ardı ardına tedbirler almaktadır. Öte yandan Zeynep Hüseyin'le arasındaki buzlar Hülya'nın tavsiyeleriyle erirken, Hülya ile Kerim arasındaki gerilim gittikçe artmaktadır. Bu arada gittikleri otelde keyifli bir tatil geçirmeye hazırlanan Cevher Ailesi'nin temelleri ardı ardına gelen kötü haberlerle kökünden sarsılacaktır. Hayat Şarkısı 36. bölümüyle bu akşam 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.

HAYAT ŞARKISI 35. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayat Şarkısı 36. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Hayat Şarkısı 35. bölümde Hülya fidye karşılığı teslim edilen çocuğun Bahar olmadığını fark edince çaresiz kalıp Bayram'dan yardım ister. Kerim ise, yakaladığı ipucunu takip ederek şoke edici bilgilere ulaşır. Bu arada ödenen fidye parası da esrarengiz bir şekilde geri dönmüş ancak Bahar halen kayıptır. Bütün aile sağ salim Bahar'ı bulma telaşındayken Cem'e ne olduğunun ortaya çıkması ile Hülya'nın endişelerini kat kat arttıracaktır.

HAYAT ŞARKISI HİKAYESİ

Mudanya yakınlarındaki Işıklar Köyü'nde doğup büyümüş olan Bayram ve büyürken tek arkadaşı olan kan kardeşi Salih, aralarındaki bir anlaşmazlığı tatlıya bağlamak için çocukları Melek ile Kerem'i küçük yaşta nişanlarlar ve çocuklar büyüyüp evlenme çağına gelene kadar da farklı şehirlerde yaşamlarını sürdürmeye devam ederler.

İki çocuk sahibi olan Bayram, ailesi ile yerleşmiş olduğu İstanbul'da işlerini geliştirip büyük bir servete sahip olsa da verdiği sözü unutmaz. Genç oğlu Kerim'i üniversiteden mezun olduğu gün yanına alarak Işıklar Köyü'nde iki kızı, Hülya ve Melek ile yaşayan Salih'in kapısını çalar. Salih de verdiği söze sadıktır ve Bayram'ın gelişi ile çocukların düğün kararını kesinleştirirler. Oysa her iki ailenin çocukları geçen yıllar içerisinde kendilerine ait birer hayat kurmuş ve farklı sevdalara ve hedeflere yönelmiştir. Gençler kendi aralarında bu mecburi evlilikle ilgili kararlar alıp, buldukları çözümlerle rahatlasalar da; hiç hesaba katmadıkları Hülya'nın planları çoktan devreye girmiştir.



HAYAT ŞARKISI OYUNCULARI





