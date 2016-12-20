Hayat Şarkısı 35. Bölüm Hülya'nın Başı Dertte

Hayat Şarkısı bugün 35. bölümüyle ekranlara gelecek. Hayat Şarkısı 35. bölümünde neler olacak merak ediliyor. Hayat Şarkısı 35. bölümde Hülya fidye karşılığı teslim edilen çocuğun Bahar olmadığını fark edince çaresiz kalıp Bayram'dan yardım ister. Kerim ise, yakaladığı ipucunu takip ederek şoke edici bilgilere ulaşır. Bu arada ödenen fidye parası da esrarengiz bir şekilde geri dönmüş ancak Bahar halen kayıptır. Bütün aile sağ salim Bahar'ı bulma telaşındayken Cem'e ne olduğunun ortaya çıkması ile Hülya'nın endişelerini kat kat arttıracaktır. Kanal D'nin sevilen dizisi Hayat Şarkısı bu akşam 35. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak.

HAYAT ŞARKISI 34. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayat Şarkısı 35. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Hayat Şarkısı 34. bölümünde Hülya yardıma çağırdığı Mahir'le birlikte tekrar geldiği harap evde büyük bir sürprizle karşılaşır. Bahar'ın kaçırılması haberinin duyulmasının ardından güvenlik tedbiri olarak Melek ve Zeynep'in aynı çatı altında bir araya getirilmesi ise yepyeni gerginliklere yol açacaktır. Bütün bunların üstüne aileye yeni bir bebek katılacağı haberi bomba gibi düşer. Polis ve Bayram'ın adamlarının Bahar'ı bulma çabaları sürerken Hülya ve Mahir'in problemi kendi yöntemleri ile çözme gayretleri hiç beklenmedik gelişmelere yol açacaktır.

HAYAT ŞARKISI HİKAYESİ

Mudanya yakınlarındaki Işıklar Köyü'nde doğup büyümüş olan Bayram ve büyürken tek arkadaşı olan kan kardeşi Salih, aralarındaki bir anlaşmazlığı tatlıya bağlamak için çocukları Melek ile Kerem'i küçük yaşta nişanlarlar ve çocuklar büyüyüp evlenme çağına gelene kadar da farklı şehirlerde yaşamlarını sürdürmeye devam ederler.

İki çocuk sahibi olan Bayram, ailesi ile yerleşmiş olduğu İstanbul'da işlerini geliştirip büyük bir servete sahip olsa da verdiği sözü unutmaz. Genç oğlu Kerim'i üniversiteden mezun olduğu gün yanına alarak Işıklar Köyü'nde iki kızı, Hülya ve Melek ile yaşayan Salih'in kapısını çalar. Salih de verdiği söze sadıktır ve Bayram'ın gelişi ile çocukların düğün kararını kesinleştirirler. Oysa her iki ailenin çocukları geçen yıllar içerisinde kendilerine ait birer hayat kurmuş ve farklı sevdalara ve hedeflere yönelmiştir. Gençler kendi aralarında bu mecburi evlilikle ilgili kararlar alıp, buldukları çözümlerle rahatlasalar da; hiç hesaba katmadıkları Hülya'nın planları çoktan devreye girmiştir.

HAYAT ŞARKISI OYUNCULARI



