Hayat Şarkısı 34. bölüm Hülya, Bahar'ın peşine düşüyor. Hayat Şarkısı 34. bölümde Hülya yardıma çağırdığı Mahir'le birlikte tekrar geldiği harap evde büyük bir sürprizle karşılaşır. Bahar'ın kaçırılması haberinin duyulmasının ardından güvenlik tedbiri olarak Melek ve Zeynep'in aynı çatı altında bir araya getirilmesi ise yepyeni gerginliklere yol açacaktır. Bütün bunların üstüne aileye yeni bir bebek katılacağı haberi bomba gibi düşer. Polis ve Bayram'ın adamlarının Bahar'ı bulma çabaları sürerken Hülya ve Mahir'in problemi kendi yöntemleri ile çözme gayretleri hiç beklenmedik gelişmelere yol açacaktır. Kanal D'nin sevilen dizisi Hayat Şarkısı bu akşam saat 20.00'de ekranlarda olacak.

HAYAT ŞARKISI 33. BÖLÜMDE NE OLDU?

Hayat Şarkısı bu akşam 34. bölümüyle ekranlara gelecek. Hüseyin ile Melek'in evlilik haberinin Cevher ailesindeki sarsıntıları devam ederken iki kardeş arasındaki mücadele gittikçe kızışmaktadır. Hülya ile Zeynep arasındaki ittifak güçlenirken Melek de karşı ataklarla kardeşinin saldırılarını boşa çıkarmaktadır.

Burçin ile Mahir'in ilişkilerinin üstünde kara bulutlar dolaşırken Süheyla'nın Hatice'yi baş göz etme çabaları hiç beklenmedik problemlere yol açacaktır. Hülya duyduğu vicdan azabı nedeniyle sakat kalma tehlikesi yaşayan Filiz'in gönlünü almaya çalışırken Cem de Nurgül'ün etrafında kurduğu koruma duvarını aşıp karısına ulaşmanın yollarını aramaktadır. Cem'in bu amaçla atacağı hiç beklenmedik bir adım Hülya'nın bin bir çabayla kurduğu mutlu aile düzenini darmaduman edecektir.

HAYAT ŞARKISI HİKAYESİ

Mudanya yakınlarındaki Işıklar Köyü'nde doğup büyümüş olan Bayram ve büyürken tek arkadaşı olan kan kardeşi Salih, aralarındaki bir anlaşmazlığı tatlıya bağlamak için çocukları Melek ile Kerem'i küçük yaşta nişanlarlar ve çocuklar büyüyüp evlenme çağına gelene kadar da farklı şehirlerde yaşamlarını sürdürmeye devam ederler.

İki çocuk sahibi olan Bayram, ailesi ile yerleşmiş olduğu İstanbul'da işlerini geliştirip büyük bir servete sahip olsa da verdiği sözü unutmaz. Genç oğlu Kerim'i üniversiteden mezun olduğu gün yanına alarak Işıklar Köyü'nde iki kızı, Hülya ve Melek ile yaşayan Salih'in kapısını çalar. Salih de verdiği söze sadıktır ve Bayram'ın gelişi ile çocukların düğün kararını kesinleştirirler. Oysa her iki ailenin çocukları geçen yıllar içerisinde kendilerine ait birer hayat kurmuş ve farklı sevdalara ve hedeflere yönelmiştir. Gençler kendi aralarında bu mecburi evlilikle ilgili kararlar alıp, buldukları çözümlerle rahatlasalar da; hiç hesaba katmadıkları Hülya'nın planları çoktan devreye girmiştir.

HAYAT ŞARKISI OYUNCULARI