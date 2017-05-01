Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği'nden Anlamlı Defile

3 Mayıs tarihinde Shangri-La Otel'de gerçekleşecek davette, Abazoğlu'nun çizdiği, özel desenlerden oluşan tablolar müzayedeye çıkarılacak. Dernek, müzayeden elde edilen geliri inşasına başladıkları Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Merkezi'nin tamamlanmasında kullanacak.

Başkanlığını Revna Demirören'in yaptığı, Monik İpekel, Fatoş Altınbaş Sarıgül, Sitare Akdilek, Ayşegül Toplusoy, Demet Sabancı Çetindoğan ve Prof. Selahattin Kuru tarafından kurulan, proje koordinatörlüğünü Özle Özer Sezer'in gerçekleştirdiği Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği, eğitime katkıda bulunmaya devam ediyor. 3 Mayıs tarihinde saat 15.00'da Türkiye'nin önemli tasarımcılarından Cengiz Abazoğlu '2017 Haute Couture Defilesi'ni sergileyecek. Shangri-La Otel'de gerçekleşecek davette Abozoğlu'nun ilk kez tuvalin başına geçerek elleriyle çizdiği tablolar müzayede ile satılacak. Elde edilen gelir ise Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği'nin Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Merkezi'nin inşasında kullanılacak. Müzayedenin sunuculuğunu Maya Portakal yapacak.