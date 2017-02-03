AK Parti Ümraniye Gençlik Kolları ve Türk Kızılayı İstanbul Başkanlığı tarafından Ümraniye'de "Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var" sloganıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi.



Kampanya kapsamında Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanında kan bağışı çadırları kuruldu. Çadırlara gelen vatandaşlar bağışta bulunmak üzere kayıt oluşturdu, ardından kan sayımları yapılan bağışçılar kan vermelerine herhangi bir engel olmadığının anlaşılması üzerine bağışta bulundu.



Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlik kollarıyla birlikte böyle bir kampanya başlattıklarını belirterek,"Önemli olan kaç kişinin kan vereceğinden ziyade devamlı kan bağışçısı kazanımı elde etmektir. Bizi ilgilendiren kısmı bu. Bir anda 100 bin kişiden kan alabilirsiniz, o anda 100 bin kişinin kan ihtiyacını giderebilirsiniz ama kan sürekli lazım olan bir şey olduğu için stoklarımızda belirli oranlarda olması gerekiyor" diye konuştu.



AK Parti Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Kanarya ise "Bizlere bu vatanı emanet eden şehitlerimiz için belki bir şey yapamıyoruzdur ama insanlığa faydalı olmak adına bu kampanyayı başlattık. Genç kardeşlerimizle birlikte kan veriyoruz, insanlara can oluyoruz inşallah" dedi.



Ümraniye Belediyesinin de katkı verdiği kampanya kapsamında kan bağışı yapan vatandaşlara Türk Kızılayı çadırlarında çeşitli ikramlarda bulunuldu.