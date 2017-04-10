Hayat Kurtarıcı Bir Parça Olarak: Denim

Denim, moda hayatımızın en rahat parçalarındandır. Hem şık, hem de spor tarzlarda günlük hayatımızda ya da özel günlerde kullanacağımız bir denim parça, tarzımızı tamamen değiştirebilir.



Türkiye'de ise bu kumaşın kullanımı 1960'lara kadar dayanıyor. İşte denimin günlük hayatımızdaki dokunuşları: 2017 yılının sokak stilleriyle denimler ve jeanler



Gigi Hadid









Erkek modasında da denimler çok kullanılıyor









Bir tişört ile kombinlerken spor oluyor









Topuklu ayakkabıyla ise şık









Dikkat çeken bir kürk ile de kombinleyebiliriz









Ya da bir deri ceket ile









Sadece gençler mi modaya uyacak?









