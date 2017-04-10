Hayat Kurtarıcı Bir Parça Olarak: Denim
Denim, moda hayatımızın en rahat parçalarındandır.
Denim, moda hayatımızın en rahat parçalarındandır. Hem şık, hem de spor tarzlarda günlük hayatımızda ya da özel günlerde kullanacağımız bir denim parça, tarzımızı tamamen değiştirebilir.
Türkiye'de ise bu kumaşın kullanımı 1960'lara kadar dayanıyor. İşte denimin günlük hayatımızdaki dokunuşları: 2017 yılının sokak stilleriyle denimler ve jeanler
Gigi Hadid
Erkek modasında da denimler çok kullanılıyor
Bir tişört ile kombinlerken spor oluyor
Topuklu ayakkabıyla ise şık
Dikkat çeken bir kürk ile de kombinleyebiliriz
Ya da bir deri ceket ile
Sadece gençler mi modaya uyacak?
Kaynak: Ontrava.com
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