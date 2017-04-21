Hayat Kurtaran Tesadüf

Balıkesir'de bankamatikten para çekerken bir vatandaşın yere yığıldığını gören kroner bakım hemşiresi Meral Türkyılmaz, yaptığı ilkyardım ile 50 yaşındaki Yılmaz Çelik'i hayata bağladı. Saniye saniye kameralara yansıyan olayın ardından iyileşen hasta, hayatını kurtaran hemşirenin elini öptü. Gözyaşı dolu buluşmada duygusal anlar yaşandı.



============================



Türkiye Gazetesi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin:



>



Türkiye Gazetesi Resmi Web Sitesi



>



Türkiye Gazetesi Sosyal Medya Adresleri



>



>



>



>



Türkiye Gazetesi Haber Akışı



>