Hayat Kurtaran Sağlıkçılar Kan Bağışladı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ndeki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kızılay Kan Merkezi'ne 60 ünite kan bağışında bulundu.



Marmaris'te görev için bulunan UMKE Muğla ekibinden 60 kişi, Birgül Gökmen Kızılay Kan Bağış Merkezi'ni ziyaret etti. UMKE ekipleri, Muğla'ya geri dönmeden önce 60 ünite kan bağışında bulundu. Çoğunluğu kadınlardan oluşan görevlilere, kan bağış merkezi yetkilileri teşekkür etti. UMKE görevlileri, ihtiyaç olduğu takdirde kan bağışında bulunmaya devam edeceklerini bildirdi.



Yetkililer, "Hayat kurtaran UMKE ekibi, kan bağışlayarak hayat kurtarmaya devam etmektedir. 60 sağlık ekibi, 60 ünite kan bağışında bulunarak bizlerin ve ihtiyacı olan kişilerin yüzlerini güldürdü. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim" dedi.



- Muğla