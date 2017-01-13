Hayat Kurtaran "Kahraman" Macbook

Geçtiğimiz günlerde Fort Lauderdale-Hollywood Havaalanı'na düzenlenen silahlı saldırı ABD'yi oldukça etkiledi. Saldırgan Esteban Santiago'nun rastgele açtığı ateş, beş kişinin ölümüne ve sekiz kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.



Bütün bu karışıklığın ve felaketin arasında ortaya çıkan bir adam, mermilerden birinin kendisine isabet etmesinden dizüstü bilgisayarı sayesinde kurtulduğunu söylemekte. Steve Frappier, silahlı saldırı sırasında hava alanının bagaj bölgesinde bulunmaktaydı. Silah seslerini duyan Frappier hemen kendisini yere attı ve bu da, dizüstü bilgisayarının Santiago'nun kendisine doğru ateş etmesi sırasında bir kalkan gibi görev almasına sebep oldu.



Anderson Cooper'ın olay sonrasındaki 360° haber yayınında konuşan Frappier, sırt çantasının hayatını kurtardığını söylemekteydi. Kendini yere attığı sırada çantasının kendisini koruyacak bir konuma denk geldiğini söyleyen Frappier, kendisine doğru ateş açıldığında bir merminin çantadan sektiğini söylemekteydi.



Frappier, olayın sonrasına kadar, MacBook'unun kendisini potansiyel olarak ölümcül bir yaradan kurtardığından haberdar değildi. Söylediğine göre ancak olayın ardından tuvalete giderek kendisini kontrol etmeye başladığı sırada bir merminin çantasına girdiğini ve dizüstü bilgisayarına çarptığını fark ettiğini söylemekteydi. Bunu fark etmesinin ardından Frappier, çantasını FBI inceleme ekibine verdiğini ve çantanın bir gözünde mermiyi bulduklarını söylüyor...