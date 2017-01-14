Hayat Kurtaran Eller, Şifa Bekleyen Yüreklere Kan Verdi

Önceki gün İskenderun'da anıt Alanında gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına Acil Tıp Teknisyen ve Teknikerleri başta olmak üzere çok sayıda vatandaşta ilgi gösterdi.

Acil Tıp Teknisyen ve Teknikerleri Derneği (ATTDER) Hatay İl Başkanı Özkan Aydar yaptığı açıklamada; "ATTDER Hatay İl Başkanlığı ve Kızılay İskenderun Şubesi iş birliğinde "Hayat Kurtaran Ellerden, Şifa Bekleyen Yüreklere sloganıyla gerçekleştirdiğimiz kan bağış etkinliğine destekleri için İskenderun halkımıza, Meslektaşlarımıza, Öğrenci arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Ayrıca etkinlik alanına ziyaretleri için İl Sağlık Müdür Yardımcılarımız Dr. Oğuz Ekinci, Yamluha Coşkun'a ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Hüseyin Bayramoğlu'na teşekkür ederiz.

Kızılayın İhtiyaç Çağrısına tüm Türkiye'de olduğu gibi İlimizde de sessiz kalmayıp emek harcayan tüm destekçilerimize minnettarız." dedi.

