Hayat Hastanesi'nde 23 Nisan Coşkusu

Yedi Renkli Çınar Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan neşesini Özel Hayat Hastanesi'ne taşıdı.

BURSA- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Hayat Hastanesi'nde coşkuyla kutlandı. Hastane personeli, bu özel günde çocuklara doktorluk mesleğini anlatan kitap ve çeşitli hediyeler verdi. Çocuk Bayramı dolayısıyla Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Özkul da koltuğunu çocuklara devretti.

"ÇOCUKLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Doktorluk mesleği hakkında minik öğrencilere bilgi veren Dr. Özkul, "Burada geleceğimizin teminatı çocuklarımızı gördüğümüz için çok mutlu olduk. Doktorluk kutsal bir meslektir. Hasta olan bir kişiyi sağlığına kavuşturmak tarif edilemez bir mutluluktur. Çocuklarımız sağlıklı olması için beslenmeye ve düzenli uykuya çok önem vermeliler. Özel Hayat Hastanesi olarak sağlıklı ve bilinçli nesiller yetişmesine katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Her zaman çocuklarımızın sağlığı için elimizi taşın altına koyacağız" dedi.

DOKTORLUK MESLEĞİNİ TANIDILAR

Minik öğrenciler Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Yalman'ı da ziyaret ederek doktorluk mesleğinin inceliklerini öğrendi. Etkinlik kapsamında minik öğrenciler kısa sürede olsa doktorluk mesleğini tanıdılar.