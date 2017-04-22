Hayat boyu öğretmenlik yapması yasak! Kadın öğretmen kız öğrencisini...

Francoise Jenkins isimli 45 yaşındaki lise öğretmeninin ömür boyu öğretmenlik yapması yasak. Olay yaşandığı sırada evli ve bir çocuk annesi olduğu belirtilen kadın 2007 yılında o zaman 18 yaşında olan bir kız öğrencisiyle lise balosunda yakınlık kurdu.

Kıza içki içirdikten sonra evine götüren kadın öğretmen evde bir erkekle birlikte genç kızla cinsel ilişkiye girdi. Olayın ardından söz konusu adamın sesiz kalması, okula herhangibir şey anlatmaması için 13 bin sterlin para ödedi.

Kız çocuğu ile cinsel münasebeti yaklaşık 2 yıl boyunca devam eden kadın bir gün kızı 2 erkekle ve aynı zamanda kendisiyle birlikte olmaya zorladı. Kimliği gizli tutulan kız öğrenci hamile kalmaktan çok korktuğunu ve erkeklerle olmak istemediğini söylese de kadın dinlemedi.

Kız öğrenci olan biten her şeyi okul yönetimine açıklayınca korkunç olay ortaya çıktı. Üstelik kadın öğretmen kız öğrencinin kişisel bilgilerine okul sistemine girerek ulaşmış, baloda kızla bu şekilde yakınlık kurmuştu.

Kız öğrenci olayların Nisan 2007'de başladığını ve 2 yıl sürdüğünü itiraf etti. Kadın öğretmen hakkında profesyonel yaşamdaki bağlantılarını kötüye kullanmak suçundan ömür boyu öğretmenlik yapması yasaklandı.

Milliyet