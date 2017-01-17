Hayat Boyu Öğrenmede Belediyelerin Rolü Çalıştayı Yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla "Hayat Boyu Öğrenmede Belediyelerin Rolü Çalıştayı" düzenlendi.



Konya Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği Hayat Boyu Öğrenmede Belediyelerin Rolü Çalıştayı tamamlandı. Çalıştayda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdülmelik Ötegen, eğitim konusunda Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim ve Halk Eğitim arasında ilk kez böyle bir dayanışma ve bilgilendirme toplantısı yapıldığını söyledi. Yaşadıkları topraklarda medeniyetin inşasına daha fazla nasıl katkı yapılabilir diye düşünmek ve ona göre çalışmak gerektiğini dile getiren Ötegen, dayanışmanın zirveye taşınması bilinciyle yapılan toplantının hayırlı olmasını diledi.



Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ise, düzenlenen toplantı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, Konya'da belediyeler ile Milli Eğitim arasındaki işbirliğinin daha iyi yürütülebilmesi ve daha faydalı olunması için sürekli çalıştıklarını söyledi. Yeni dönemlerde daha fazla işbirliği içinde olacaklarını kaydeden Gürsoy, yapılan çalıştayın Türkiye'ye örnek teşkil etmesini diledi.



Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu da, KOMEK'ler ve halk eğitim faaliyetlerinin bir iyilik hareketi olduğunu belirterek, bu güzelliği çoğaltmak ve daha faydalı hale getirmek maksadıyla toplandıklarını ifade etti. 6360 sayılı yasa ile Büyükşehir Belediyelerinin sorumluluk alanlarının genişlediğini hatırlatan Köseoğlu, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak diğer hizmetlerin yanında insana yapılan hizmetleri de ilçelere taşıyarak yaygınlaştırdıklarını vurguladı. Köseoğlu, "Birbirimizi tamamlayan kurumlar durumundayız. Daha fazla insana ulaşmak, daha huzurlu ve daha erdemli bir topluma erişmek için bu çalışmaları yapıyoruz" dedi.



Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Konya'nın bütün ilçelerinin Halk Eğitim Müdürleri, Konya Büyükşehir Belediyesi KOMEK-ASEM-Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürleri ile onlara bağlı yöneticilerin katıldığı çalıştayda, kurumlar arası işbirliğinin önemi, idareci-yönetici ve usta öğreticilerin eğitimi, alan araştırması yapılarak toplumun ihtiyacı olan kursların belirlenmesi ve duyuru, kurs işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi, denetleme, kurs sonu işlemleri belgelendirme, yetişkin eğitimde araç-gereç kullanımı, yöntem ve teknikler, işbirliğinin arttırılması ve koordinasyon birimi oluşturulması, yetişkin eğitiminde farkındalık faaliyetleri gibi konular ele alındı. - KONYA