Hayat Ağacı'na "Hingel" Bağışı

Sivas'ta gıda sektörü üzerine faaliyet gösteren bir firma, Hayat Ağacı Derneği'ne Sivas'ın yöresel lezzetlerinden patatesli "hingel" bağışladı.



Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas'a özgü geleneksel yemek çeşitlerinden bin 300 paket patatesli hingel, 500'er gramlık paketler halinde Hayat Ağacı Derneği'ne teslim edildi.



Patatesli hingeller, Gıda Bankasında bulunan büyük soğuk havalarda muhafaza edilerek, Hayat Ağacı Derneğinden yardım almaya uygun görülen ihtiyaç sahiplerine limitleri dışında dağıtılacak.