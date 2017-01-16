Hayallerindeki 'Engelsiz Dünyayı' Resmettiler

Kahramanmaraş'ta eğitim gören 75 engelli çocuk, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi öğrencileriyle hayallerindeki "engelsiz dünyayı" resmetti.



Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürülüğü ile KSÜ Tıp Öğrenci Birliği üyesi gençler, Kültür Park Konferans Salonu'nda engelli minik öğrenciler için program düzenledi.



"Engelsiz bir dünya çiziyoruz" sloganıyla yapılan etkinlikte, engelli öğrencilerin hazırladığı resimlerden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra engelli öğrenciler, üniversiteli gençlerle hayallerindeki "engelsiz dünyayı" çizdi.



Etkinlikte, bazı üniversite öğrencileri palyaço kıyafeti giyerek, engellilerin keyifli vakit geçirmesini sağladı.



Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürü Mehmet Fatih Akşam, programda yaptığı konuşmada, engelli öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.



Engelli öğrencilerin, düzenledikleri kursta yaptıkları resimleri de program kapsamına sergilediklerini anlatan Akşam, ayrıca minik öğrencilerin, üniversiteli gençlerle resim çizmesini sağlayarak engellilik konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi.



Tıp Öğrencileri Birliği üyesi Gizem İlayda Dumlupınar da engellilerle birlikte olmak istediklerini belirtti.



Mesleki olarak da engellileri daha iyi anlamaları gerektiğini dile getiren Dumlupınar, "Çok mutluyuz. Onlarla iletişim kurmayı öğrendik. Herkesin buraya gelmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.



Program, yarın da devam edecek.