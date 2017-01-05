Hayallerindeki Çeşme'nin Maketini Yaptılar

9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencileri, "Tarihsel Alanda Planlama" konulu dönem ödevlerinde, Çeşme'de çalışmalar yaparak hayallerini makete işledi.



İzmir'de, 70 kişilik 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi, Çeşme Kalesi, etrafı ve arkasındaki bölgede incelemeler yaparak, büyük bir maket hazırladı. Öğretim üyeleri tarafından Kale Koruma Alanını analiz ederek, bölgede neler yapılabileceği konusunda fikir üretmeleri istenen öğrenciler, önerilerini maketleştirerek jüri üyelerine açıkladı. Öğrenciler, 26 Aralık tarihinde Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın da yer aldığı jüriye, Çocuk ve Mimarlık, Mübadele Müzesi, İskele, Gençlik Merkezi, Pazaryeri, Sanat Merkezi, Şarap Evi, Etnoğrafya Müzesi, Gastronomik Üretim Merkezi, Festival Hazırlık Merkezi, Meydan, Sakız Akademisi ve Atölyesi, Sanatçı Rezidans, Aktivite Merkezi, Lavanta Bahçesi ve Atölyesi ve Takas Pazarı gibi öneri projelerini anlattı.



Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç da, öğrencilere belediye olarak Kale Koruma Alanı bölgesinde ve Çeşme sahilinde yapmayı düşündükleri projeler hakkında bilgi verdi. Fakülte öğrencilerinin Çeşme hakkında çalışma yapmalarından ve öneri üretmelerinden memnun olduğunu ifade eden Başkan Dalgıç, "Öğrenciler, analiz paftaları hazırlamışlar. Vatandaşlarla anket yapmışlar. Bilinebilirlik üzerine araştırma yapmışlar. 'Nolli Haritası' diye bir harita hazırlamışlar. Gezilebilir bölge ile mahrem hayat bölgelerinin haritası olan Nolli Haritasını hazırlayarak, analiz yapmışlar. Kale Koruma Bölgesinin sınırları içerisinde, Çeşme çarşısında, Marina bölgesinde alış veriş yerleri ve butik otellerin olduğu bölgeler, herkesin gezip dolaşacağı yerler olduğu için Nolli Haritası'nda beyaz olarak işlenmiş, ancak arka bölgeler siyah olarak işaretlenmiş. Yani siyah bölgeler, konut, özel yaşamın olduğu mahrem yerler. Bizim, belediye olarak hayal ettiğimiz Çeşme, beyaz. Kent merkezinde turizm bölgeleri yaratmak düşüncesindeyiz. Aydınlık bir Çeşme çarşısı, kentin ara sokaklarına kadar girmiş turizm bölgeleri oluşturalım düşüncesindeyiz. Bu nedenle Kale Koruma Alanını ticari bölge olarak ilan ettik; ama öğrencilerin hazırladığı haritada o bölgeler siyah olarak işaretlenmiş. Öğrenciler, Kale Koruma Alanı'nı mahrem bölge olarak kalmasını istemişler" diye konuştu.



"Maketi Çeşme'de sergilemeyi düşünüyoruz"



Öğrencilerin Osmanağa Konağı etrafı için de çok güzel önerileri olduğunu belirten Başkan Dalgıç, şöyle devam etti:



"Bütün önerileri gözden geçireceğiz; ayrıca öğrencilerin hazırladığı maketi Çeşme'de sergilemeyi düşünüyoruz. Doğaldır ki, her öğrencinin projesi iyi değildi. Bizler, öğretim üyeleri kanalıyla en iyi projeleri seçeceğiz. Sonrasında da o seçilen projeleri Çeşmelilere sunacağız. Çeşmelilerin de görüşlerini alacağız. Biz de profesyonel kişiler ile birlikte değerlendirerek, bu verileri kendi arşivimize koyacağız. Bütün bu verileri analiz ettikten sonra karar vererek planlamaya ve uygulamaya geçeceğiz. Amacımız, Çeşme kent merkezi ve Kale Koruma Alanındaki planlanmış sahayı gerçekten turizme ve ekonomiye katmak, orada yaşayan herkese faydası olabilecek bir yapı oluşturmanın temellerini atmak. Bu amaçlar doğrultusunda, öğrencilerin yaptıkları projeler, öneriler, bizim için oldukça iyi oldu. Öğrencilerin hazırladığı 1/200 ölçeğindeki maket de bizim için gerçekten değerli. Makette, niteliksiz, özelliği olmayan binalar kütle olarak konumlandırılmış. Ama tescilli ve tarihi değeri olan binalar ayrıntılı olarak hazırlanmış" şeklinde konuştu. - İZMİR