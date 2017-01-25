Hayaller Hayatlar" Resim Sergisi Kuşadası'nda

Ressam Eda Uyman'nın farklı teknikler kullanarak yaptığı tablolardan oluşan insan temalı "Hayaller Hayatlar" isimli resim sergisi, Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen bir kokteylle açıldı.



Açılışına davetlilerin ilgi gösterdiği sergide, Umman'ın 3 yıllık çalışmalarından oluşan 53 tablo ziyaretçiler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı. "Hayaller Hayatlar" adlı resim sergisi, 29 Ocak tarihine kadar Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde gezilebilecek. - AYDIN