Seyit Demir'in yönettiği Hayaller Dünyası tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



Süre: 40 dakika



Yaş Grubu: 4+



Yazan: Ebru Yavuz



Yöneten: Seyit Demir



Dramaturg: Semiha Gürlevük



Aksesuar&Kostüm Tasarım: Zuhal Şahin Maden



Dekor Tasarım: Seyit Demir



Oyuncular: Kemal Maden, Zuhal Deliağaoğlu, Dila Kavasoğlu, Merve Göydağ



"Hayal kurmanın ve o hayalin peşinden aşkla, sevgiyle ve çok çalışarak gitmenin, başarılı olmanın hikayesidir Hayaller Dünyası…



Her öyküde olduğu gibi iyiler ve kötüler vardır bu hikayede de. Pastacı olmak isteyen Yamak Mıstık'tan Hayaller Pastanesi sahibesi Pembe Şeker hanıma, Susam Pastanesinin hırslı sahibesi Bayan Susam'dan gösteriş meraklısı Bayan Kokoş'a renkli ve canlıdır her şey.



Oyunu izlerken canınızın çekeceği harika pastaların, kocaman şekerlerin ve tatlıların olduğu Hayaller Pastanesi'nde her şey yolundadır.



Ünü İstanbul'un öteki ucu duymuştur.



Komşusu Susam Pastanesi ise sinek avlamakta ve hiç iş yapamamaktadır. Hırsından ve kıskançlığından ne yapacağını bilemeyen Bayan Susam çok kötü bir şey yapmış ve Pembe Şeker hanımın dükkanının kapanmasına sebep olmuştur.



Sizce Bayan Susam yaptığı kötü şeyden pişman olacak mı?



Pembe Şeker hanım dükkanını tekrar açıp harika pastalar yapmaya devam edebilecek mi?



Hadi hep beraber izleyelim."