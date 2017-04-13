Hayalimdeki Türkiye" Kompozisyon Yarışması

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Fransa'da yaşayan, Türkçe ve Türk Kültürü derslerini alan öğrencilere yönelik düzenlenen, "Hayalimdeki Türkiye" kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencileri kabul etti.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Erdem, MEB Tevfik İleri Salonu'nda, Paris Eğitim Müşavirliği ile Turizm ve Tanıtma Müşavirliğince düzenlenen, Fransa'da yaşayan, Türkçe ve Türk Kültürü derslerini alan 10-14 yaş arası öğrencilerin katıldığı kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.



Öğrenciler ile öğretmen ve Fransız idarecileri kabul eden Erdem, heyeti Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.



Bu tür projelerin devam ettirilmesinin ve iki ülke arasında ziyaretlerin artırılmasının faydalı olacağını vurgulayan Erdem, "Fransa'da yaşayan vatandaşların ve çocuklarının aynı zamanda Türk kültürü ve dilini unutmaması gerekiyor. Fransa'da Türkçe öğretimi konusunda yapılması planlanan değişiklikleri her iki ülke bakanlıkları takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



"Kültürlerini tanımaları çok önemli"



Grupta yer alan Fransız Müfettiş Françoise Lancreot ise misafirperverliği dolayısıyla Erdem'e teşekkür etti.



Türk öğrencilerin kültürlerini tanımalarının çok önem arz ettiğini, gezinin bu açıdan faydalı olduğunu belirten Lancreot, MEB'in öğretmen görevlendirerek Fransa'da Türkçe derslerini yürütmesinden memnun olduklarını söyledi. Lancreot, Türkçe derslerinin uygulanmasında yapılacak değişikliklerde Türk çocuklar ile Türkçe öğrenmek isteyen diğer öğrencilerin faydasına olacak düzenlemelerin yapılması konusunda tarafların işbirliği içinde çalışacaklarını kaydetti.



Görüşmede söz alan öğretmen ve öğrenciler, ziyaret dolayısıyla Bakanlık yetkililerine teşekkür ederek, ziyaretin çok olumlu geçtiğini, derslerde öğrendikleri konuları yerinde görme ve uygulama imkanı edindiklerini belirttiler.



Erdem, görüşmenin ardından öğrenci, öğretmen ve Fransız yetkililere hediyeler verdi.