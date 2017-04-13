Hayali Dairelerle 85 Kişinin 5 Milyon Lirasını Dolandırıldığı İddiası

Burdur'da hayali daireleri birden fazla kişiye satarak, 85 vatandaşı 5 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararının çıkarıldığı bildirildi.



Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Burdur'da inşaat sektöründeki bazı firmaların dolandırıcılık kastıyla hareket ederek vatandaşları mağdur ettikleri şeklinde birçok şikayet aldıklarını belirtti.



Bir firmayla ilgili 85 şikayet aldıklarını ifade eden Doğan, şikayetler üzerine soruşturma başlattıklarını kaydetti.



Doğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Yapılan soruşturma kapsamında bir firmanın 85 vatandaşı 5 milyon lira kadar dolandırdığı tespit edilmiştir. Şüpheli firma yetkililerinin birden fazla mağdura aynı daireyi sattığı ya da hiç var olmayan daireleri sattığı, bina yapılması mümkün olmayan kentsel dönüşüm alanlarında bina yapacakları vaadiyle yapılmamış binaları sattıkları, yıllarca vadettikleri binaları teslim etmedikleri, bu mağdurlara gösterdikleri arsaları başkalarına sattıkları halde hala daireleri mağdurlara teslim edecekleri vaadiyle onları oyalamaya devam ettikleri ve yaptıkları çok az sayıdaki inşaata da ipotek koydurarak mağdur vatandaşlara ipoteksizmiş gibi tapu haricinde satış yaptıkları, böylece vatandaşları hem daire bedelini hem de ipotek bedelini ödemek zorun da bıraktıkları tespit edilmiştir."



Firma sahiplerinin bu eylemleri nedeniyle dolandırılıcılık suçundan tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildiğini aktaran Doğan, mahkeme sonrasında serbest bırakılan şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı itirazıyla haklarında tutuklanmak üzere yakalama kararının çıkarıldığını kaydetti.



Doğan, yaşanabilecek böyle durumlara karşı vatandaşların duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın büyük güçlüklerle biriktirdikleri sermayelerini değerlendirirken ya da ürünlerini pazarlarken, güvenilir iş sahipleri ve köklü firmalarla ticari faaliyetlerde bulunmaları gerekir. Yaptıkları tüm anlaşmaları yazılı hale getirmeleri, güven ilişkisine dayanan sözlü akitlerden kaçınmaları, ödemelerini de mutlaka yazılı belgeler ve bankalar aracılığıyla yapmaları husunda vatandaşlarımızın daha hassas ve duyarlı olmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.