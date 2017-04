3 arkadaşın hayallerini izleyeceğiniz "Hayal Treni" seyircisini bekliyor.



Çok iyi arkadaş olan Tolga, Ahmet ve Merve, her zaman ki terk edilmiş tren yollarında rayların üzerlerinde seyahat ederlerken; tren tekerliklerin arasına birden bir şey sıkışır ve trenleri aniden durur. Ne olduğunu merak edip trenden indiklerinde aslında farkında olmadan mistik ormanın içinde olduklarını fark ederler ve treni durduran şeyin aslında onların masallarını başlattığından haberleri yoktur. Onları durduran şey bir haritadır. Bu harita onların kendi hikayelerini yazmaya hem de bir hazine yolculuğuna çıkaracaktır. Ama haritada çözmeleri gereken bir bilmece, hatta birden fazla bilmece ile karşı karşıya gelirler ve yolculuk boyunca başlarına beklenmedik aksilikler, zorluklar ile mücadele ederler. Tabi bunları yaparken her zaman kurdukları hayaller yanı başındadır. 3 arkadaş ve hayalleri… Yolculuğun sonunda ise bir ejderha!



Sizce bu hikaye nasıl biter? Ejderha mı? Hayaller mi? Gelin bu oyunla birlikte 3 arkadaşla hayallerinize renk katın.



Oyuncular:



Alim Dedei



Baran Deniz



Selin Selçuk



Esra Tuncer



Elif Furkan Atalay



Yazan-Yöneten: Hikmet Gökhan Öztek



Süre: 60 Dakika



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bahçelievler



Mekan : 1001 Sanat



Mekan Adresi : Talatpaşa Cad. No: 26/1



Başlangıç Saati : 29.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Hayal Treni



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır