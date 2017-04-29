Hayal Treni
3 arkadaşın hayallerini izleyeceğiniz "Hayal Treni" seyircisini bekliyor.
3 arkadaşın hayallerini izleyeceğiniz "Hayal Treni" seyircisini bekliyor.
Çok iyi arkadaş olan Tolga, Ahmet ve Merve, her zaman ki terk edilmiş tren yollarında rayların üzerlerinde seyahat ederlerken; tren tekerliklerin arasına birden bir şey sıkışır ve trenleri aniden durur. Ne olduğunu merak edip trenden indiklerinde aslında farkında olmadan mistik ormanın içinde olduklarını fark ederler ve treni durduran şeyin aslında onların masallarını başlattığından haberleri yoktur. Onları durduran şey bir haritadır. Bu harita onların kendi hikayelerini yazmaya hem de bir hazine yolculuğuna çıkaracaktır. Ama haritada çözmeleri gereken bir bilmece, hatta birden fazla bilmece ile karşı karşıya gelirler ve yolculuk boyunca başlarına beklenmedik aksilikler, zorluklar ile mücadele ederler. Tabi bunları yaparken her zaman kurdukları hayaller yanı başındadır. 3 arkadaş ve hayalleri… Yolculuğun sonunda ise bir ejderha!
Sizce bu hikaye nasıl biter? Ejderha mı? Hayaller mi? Gelin bu oyunla birlikte 3 arkadaşla hayallerinize renk katın.
Oyuncular:
Alim Dedei
Baran Deniz
Selin Selçuk
Esra Tuncer
Elif Furkan Atalay
Yazan-Yöneten: Hikmet Gökhan Öztek
Süre: 60 Dakika
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bahçelievler
Mekan : 1001 Sanat
Mekan Adresi : Talatpaşa Cad. No: 26/1
Başlangıç Saati : 29.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 15: 00: 00
Kategori : Hayal Treni
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır