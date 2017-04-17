Hayal Misin Gerçek Mi?
HAYAL MİSİN GERÇEK Mİ? etkinliği 2017-04-18 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
HAYAL MİSİN GERÇEK Mİ? etkinliği 2017-04-18 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Sultanbeyli
Mekan : İBB Sultanbeyli Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Abdurrahman Gazi Mah. Belediye Cad. Sultanbeyli
Başlangıç Saati : 18.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 18.04.2017 16: 00: 00
Kategori : HAYAL MİSİN GERÇEK Mİ?
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io