Hayal Misin Gerçek Mi?

HAYAL MİSİN GERÇEK Mİ? etkinliği 2017-04-18 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Hayal Misin Gerçek Mi?

HAYAL MİSİN GERÇEK Mİ? etkinliği 2017-04-18 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Sultanbeyli

Mekan : İBB Sultanbeyli Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Abdurrahman Gazi Mah. Belediye Cad. Sultanbeyli

Başlangıç Saati : 18.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 18.04.2017 16: 00: 00

Kategori : HAYAL MİSİN GERÇEK Mİ?

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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