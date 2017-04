Mahşer-i Cümbüş ailesinden Hayal Meal, 29 Nisan'da Hayalhane sahnesinde...



2009 yılında tiyatro dünyasına adım atan Hayal Meal, doğaçlama tiyatro hakkında bildiği her şeyi Mahşer-i Cümbüş'den öğrendiği gibi, aynı ekolün temsilcileri arasında gururla yerini aldı. Tamamlamış olduğu dört yıllık Modern Doğaçlama Tiyatro eğitimi ile yetinmeyip araştırmaya, denemeye ve yeni şeyler öğrenmeye devam etti.



Altı yıllık bu keyifli macera sürecinde Hayal Meal, İstanbul, Bartın, Adana, Mersin, Gaziantep, Kayseri, Sakarya, Kocaeli gibi birçok ilde üniversiteler, festivaller, şenlikler, şirket tanıtımları, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında tiyatro, bar, alışveriş merkezleri ve çeşitli sahnelerde yüzden fazla oyun oynadı.



Halen doğduğu topraklar olan Mahşer -i Cümbüş Hayalhanesi'nde her cumartesi sahne almaya, seyircisi ile buluşup birlikte öğrenmeye, öğretmeye ve Mahşer-i Cümbüş'den aldığı Doğaçlama Tiyatro ekolünü gururla yaşatmaya devam ediyor.



Tiyatro Sporu:



Kanadalı bir tiyatrocu olan Keith Johnstone'ın geliştirdiği doğaçlama tiyatrosunun en renkli gösteri türlerinden biridir. Tiyatro Sporu, oyuncuların takımlara ayrılıp birbirleri ile "müsabaka" etmesi mantığına dayanır. Birbirinden farklı turlar (round) doğaçlama olarak oynanır. Her turun kendine özgü önceden belirlenmiş kuralları vardır. Takımlar kuralları denetleyen ve oyunu kısmen yönlendiren bir hakem eşliğinde turları oynarlar. Seyirciler seyrettikleri doğaçlamalara puan vererek gösterinin sonunda galip takımı belirlerler. Bir Tiyatro Sporu gösterisinin en temel özelliği seyircinin aktif katılımının sağlanmasıdır. Bu anlamda seyirci sadece izlediği doğaçlamalara puan veren kişi konumunda değildir. Bu gösterilerde seyirci doğaçlamaları yönlendirir ve fikirleri ile doğaçlamaları belirler. Her tur seyirciden alınan bir fikir (oyuncunun doğaçlamayı başlatması için, oyuncuya yol gösterecek herhangi bir fikir - mekan, nesne, durum, yönelim vs.) doğrultusunda şekillenir.



Bir Tiyatro Sporu gösterisinde spontane düşünme ve canlandırma, yanılsamayı kırma, kara mizah, ironi gibi unsurlar esastır. Dramatik yapı bu unsurlar üzerine kurulur. Işıksız, kostümsüz yalnızca yardımcı aksesuar ve giysi parçaları kullanılır. Çıplak sahne oyuncunun ve seyircinin hayal gücü ile şekillenir. Seyirci oyuncudan kopuk, karanlık salonda görünmez siluetler değil oyuncunun her an dokunabildiği, hissettiği ve onun gücünden yararlandığı sahne arkadaşıdır. Bu anlamda Mahşer-i Cümbüş, Türkiye'de ilk defa sergilediği Tiyatro Sporu gösterileri ile seyirci – oyuncu ilişkisini farklı bir biçimde ele alır. Tiyatro Sporu gösterisi seyirciyle birlikte bir "oyun"un oluşturulmasını sağlar.



Bu süreç tekrarlanamaz olması itibarıyla her iki taraf için de önemli bir deneyimdir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Hayalhane



Mekan Adresi : İstiklal Caddesi, Sadri Alışık Sokak No: 24 Kat: 4



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Hayal Meal



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır