Hayal Kahvesi Bursa - Nazan Öncel

Sesiyle ve besteleriyle adını altın harflerle yazdıran, müziğe emek veren pop müziğinin divası Nazan Öncel 8 Nisan Cumartesi akşamı Hayal Kahvesi Bursa'da sevenlerinin karşısına çıkacak!

Hayal Kahvesi Bursa - Nazan Öncel

Sesiyle ve besteleriyle adını altın harflerle yazdıran, müziğe emek veren pop müziğinin divası Nazan Öncel 8 Nisan Cumartesi akşamı Hayal Kahvesi Bursa'da sevenlerinin karşısına çıkacak!

18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Hayal Kahvesi Bursa

Mekan Adresi : Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 59

Başlangıç Saati : 08.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Hayal Kahvesi Bursa - Nazan Öncel

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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