Hayal Kahvesi Bursa - Nazan Öncel
Sesiyle ve besteleriyle adını altın harflerle yazdıran, müziğe emek veren pop müziğinin divası Nazan Öncel 8 Nisan Cumartesi akşamı Hayal Kahvesi Bursa'da sevenlerinin karşısına çıkacak!
Sesiyle ve besteleriyle adını altın harflerle yazdıran, müziğe emek veren pop müziğinin divası Nazan Öncel 8 Nisan Cumartesi akşamı Hayal Kahvesi Bursa'da sevenlerinin karşısına çıkacak!
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Hayal Kahvesi Bursa
Mekan Adresi : Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 59
Başlangıç Saati : 08.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 08.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Hayal Kahvesi Bursa - Nazan Öncel
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
sponsored ads