Sesiyle ve besteleriyle adını altın harflerle yazdıran, müziğe emek veren pop müziğinin divası Nazan Öncel 8 Nisan Cumartesi akşamı Hayal Kahvesi Bursa'da sevenlerinin karşısına çıkacak!



18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : Hayal Kahvesi Bursa



Mekan Adresi : Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 59



Başlangıç Saati : 08.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Hayal Kahvesi Bursa - Nazan Öncel



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır