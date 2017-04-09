"Bir yudum kahve tadında komedi"

Çağlar boyunca sürüp gelmesine rağmen geriye dönüp bakmaya tenezzül dahi edilmeyen temaşa sanatımızı ve geleneksel Tiyatro kültürümüzün özgün örneklerini atölye sahnemizde sunacağız.









Oyuna gelen seyircimizin oyun içinde oyuna gelemeyeceklerinin garantisini veremiyoruz...



İlk bakışta salona gelen seyircilerimiz bildikleri bir tiyatro salonu yerine bir kahvehaneyle karşılaşmaları onlara tuhaf geliyor olsa da oyunun bizatihi içinde olmaları keyifli dakikalar geçirmesine sebep oluyor. İşte bu sebeple seyircilerimizi geçmişte Tiyatro salonlarının olmadığı günlerde, oyunların kahvehanelerde sahnelendiğini göstermeye çalışıyoruz. Geleneksel kültürümüzün öznelerini sahneye koyarken oyunlarımızı tarihin tozlu sayfalarından çıkarıp bir yudum kahve tadında seyircilerimize takdim ediyoruz...



Tek perde



Yazar: Mehmet Tahir İkiler Yönetmen: Kadir Çöklü Oyuncular: Mehmet Tahir İKİLER, Erdinç Öcal, Görkem çetin, İshak 2. tekgül, Celal Murat Usanmaz, Gülay Çetin, Bayram TONOĞLU, Mehtap Maman, Özlem İKİLER, Azer Can Okutan, Abdullah Gürel, Mehtap Maman ÇÖKLÜ Yaş Sınırlaması: 9+



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Altindağ



Mekan : Ankara Başkent Tiyatro



Mekan Adresi : Gençlik Parkı



Başlangıç Saati : 09.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 20: 00: 00



Kategori : Hayal Kahvesi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır