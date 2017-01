Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık, taraftarı olduğu takıma geldiğini ve hayallerinin gerçekleştiğini söyledi.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ahmet, sarı-kırmızılı takıma uzun yıllar hizmet etmek istediğini belirterek, şöyle konuştu:



"Galatasaray'a transferimle ilgili sosyal medyada haberler gördüm. Aslı olup olmadığını açıkçası bilmiyordum. Ardından menajerim telefonla aradı. Galatasaray'a transferimin olacağını söyledi. Çok heyecanlandım, içim kıpır kıpır oldu ve babama söyledim. Tuttuğum takımdı. Babam da çok heyecanlandı. Sonra beklemeye geçtik. O süre süre biraz uzundu. Sonunda orta yol bulundu. Hayal ettiğim kulübe geldim. Bunun için çok gururlu ve mutluyum. Bu formaya uzun süre hizmet etmek ve burada şampiyonluklar yaşamak istiyorum."



Galatasaray kariyerinin iyi başladığını anlatan genç savunma oyuncusu, "Riekerink ile görüştük. Benimle olumlu konuştu. Bu konuşma beni çok etkiledi. Bana güvendiğini hissettim. Antrenmana çıktığımda milli takımdan birçok ağabeyim var. Selçuk, Semih, Hakan, Yasin ve Tolga ağabey var. Onlar çok yardımcı oldu. Diğer arkadaşlar da sıcakkanlıydı. Bir sıkıntı yaşamadım. Çok güzel başladı. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.



"Kaptanlık ve şampiyonluk istiyorum"



Ahmet Yılmaz Çalık, Galatasaray'da kaptanlık yapmayı hedeflediğini vurgulayarak, "Takım olarak şampiyonluk hedefliyoruz. Bunu konuşmaya gerek bile yok. Uzun vadeli hedefim, bu formayla kaptanlık yapmak ve şampiyonluklar yaşamak istiyorum." şeklinde görüşlerini aktardı.



Galatasaray'ın efsane futbolcusu Bülent Korkmaz ile özdeşleşen 3 numaralı formayı giydiğini hatırlatan Ahmet, "Burası Galatasaray. Baskı elbette olacaktır. Üç numara kaptan Bülent Korkmaz'ın. Sadece Galatasaray taraftarının değil, tüm vatandaşların beğendiği bir futbolcu, insan ve kaptan. Yüküm tabii ki ağır. O forma numarasını sırtıma geçirdim. Bu formanın bilincindeyim. Çok çalışmam ve sahada elimden geleni yapmam gerektiğini biliyorum. İnşallah beklentileri boşa çıkarmam." değerlendirmesinde bulundu.



"Beşiktaş da devreye girdi"



Sarı-kırmızılı futbolcu, transfer sürecinde Beşiktaş'ın da devreye girdiğini ancak kendisinin Galatasaray'ı seçtiğini belirtti.



Sarı-kırmızılı kulübe gelmek istediğini aktaran Ahmet, "Menajerim, Galatasaray'ın teklifinin olduğunu söylemişti. Daha sonraki konuşmamızda Beşiktaş'ın da devreye girdiğini söyledi. Benim düşüncemi sordu. Ben de 'Hiç konuşmaya gerek yok. Benim düşüncelerimi biliyorsun.' dedim. Buraya gelmeyi istedim." ifadelerini kullandı.



Transferinde Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın kendisine destek olduğuna değinen 22 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:



"İlhan Cavcav ile yüz yüze görüşmek istedim. Aradığımda hastanedeydi. Yanına ziyarete gittim. Başkan, o gün transferin yüzde 99 bittiğini söyledi. Ertesi gün 'Galatasaray vazgeçti.' şekilde haberler çıktı. Sayın İlhan Cavcav'ın, 'Artık 4 milyon avro verseler de vermeyeceğim.' diye açıklamaları oldu. Üzülmüştüm. Bu süreçte Gençlerbirliği'nin Antalya kampına katıldım. Teknik direktörümüz Ümit Özat bana destek oldu. Transfer sürecinde böyle şeylerin olabileceğini ve sonunda transferin gerçekleşeceğini söyledi. Maddi yönden fedakarlığı konuşmak istemiyorum. Başkanımızla, yöneticilerimizle ve hocamızla iletişim halindeydik. Sürekli bu formayı giymek için elimden gelen fedakarlığı yapacağımı söylüyordum. Sonunda mutlu sona ulaştık."



"Her zaman hazırım"



Ahmet YIlmaz Çalık, takımın stoper mevkisinde birçok sakat futbolcu bulunduğu ancak göreve hazır olduğunu söyledi.



Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Elazığspor maçında elimden geleni yaptığını kaydeden Ahmet, öz eleştiri yaparak, "Daha da üstüne koymam gerekiyor. Topu oyuna sokma konusunda öz güvenli olabilirim. Oynadıkça geliştirebileceğimi düşünüyorum. Serdar ağabeyin sakatlığı var. Koray aramıza katılmak üzere. Semih ağabeyin durumu belli değil. Her zaman için hazırım. Bu ligde 3,5 senedir futbol oynuyorum. Ligi biliyorum. Forma şansı gelirse en iyi şekilde değerlendiririm." şeklinde görüş belirtti.



Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına değinen sarı-kırmızılı futbolcu, "Ligde her takım çok kaliteli. Medipol Başakşehir iyi futbol oynuyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş da öyle. Maç maç bakıyoruz. Her rakibe saygı duyuyoruz ama şampiyonluktaki favorim biziz." diyerek sözlerini tamamladı.