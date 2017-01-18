Hawkeye'ın Özellikleri Belli Oldu!

ZTE'nin CES 2017'de gösterdiği ancak pek çok detayını gizli tuttuğu ZTE Hawkeye, sonunda gün yüzüne çıktı. Bir Kickstarter projesi olarak başlayan ve Project CSX olarak tanınan ZTE Hawkeye, yine Kickstarter sayfasında ön siparişe sunulmuş durumda. 199 Dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olan ZTE Hawkeye, Eylül 2017 itibariyle dünyanın her yerine ulaştırılabilecek.



Özellikle "göz takip" sistemine sahip olmasıyla dikkat çekici duran ZTE Hawkeye, ayrıca yine "kendinden yapışkanlı" bir kasayla beraber gelecek. ZTE bu iki özelliği, eller-serbest modunda telefona esnek kullanım kazandırmak için sunuyor. Şöyle ki, Hawkeye'ın göz takip sistemi, telefonun ekranını göz hareketiyle kaydırabilmenizi sağlıyor. Böylece sosyal medya veya benzeri uygulamalarda, ekrana dokunmanız gerekmiyor. Aslında bu uygulama yeni değil, benzeri özelliği Samsung'un akıllı telefonlarında da daha önce görmüş ve pek kullanışlı bulmamıştık. Zira bu kontrol biçimi, göz yorgunluğunu tetikliyordu. Fakat ZTE'nin bunu nasıl daha işlevsel hale getirdiğini görmeyi merakla bekliyoruz.



Nokia 8 İçin Davetiyeler Hazır!



Hawkeye'ın "kendinden yapışkanlı" özelliği ise, telefonu herhangi ek bir aparat olmaksızın dikey bir zemine yapıştırabileceğiniz anlamına geliyor. Bunu duvar, kapı veya otomobilin ön konsolu olarak düşünmek mümkün. Ancak şimdilik bununla ilgili bir bilgi yok.



Peki, Hawkeye'ın teknik özellikleri neler? ZTE Hawkeye, Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle geliyor ve kalbinde Qualcomm Snapdragon 635 işlemci taşıyor. Telefonun listelenen tüm özellikleri şöyle:









İşlemci:



Qualcomm Snapdragon 625 (Octa-core 2.0GHz)



İşletim Sistemi:



Android Nougat



Ekran:



5.5" FHD (1920x1080)



Kamera (Arka):



Dual Lens 13MP + 12MP (optik zum ile)



Kamera (Ön):



8MP



Bellek:



3GB RAM / 32GB ROM (256GB'a kadar genişletilebilir)



SIM:



Çift SIM slot (ikinci slot microSD kart için kullanılabilir)



Batarya:



3000 mAh



Wi-Fi:



802.11 b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz



Bluetooth:



4.2 / HFP1.6



Diğer Özellikler:



Parmak izi sensörü, Hi-Fi ses, NFC, USB Type C, Quick Charge 2.0



