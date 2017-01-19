Hawaii, Elektiriği Yenilenebilir Kaynaklardan Üretmeyi Hedefliyor

ABD'nin Hawaii eyaleti, 2045 yılına kadar kamu hizmetlerinde kullanılacak elektriğin tümünü yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi planlıyor.



Hawaii Parlamentosu'na sunulan tasarının geçmesi halinde, Hawaii, ABD'de ulaşım sektörü için böylesine büyük bir proje hazırlayan ilk eyalet olacak.



Vali David Ige, Associated Press ajansına verdiği röportajda, "Bu dev bir dönüşüm. Bizler gezegendeki en yalıtılmış toplumuz, bugün kullandığımız yakıtın hemen hemen tamamını ithal ediyoruz." dedi.



Enerji ve Çevre Komitesi Başkanı Chris Lee ise tasarının ayrıntıları üzerinde çalışıldığını ancak kaynak sağlanıp sağlanmayacağı konusunun belirsizliğini koruduğunu söyledi.



Yine elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısını artırmayı öngören tasarı da parlamentoya sunuldu. Tasarının yasalaşması halinde elektrikli araç kullananlar, araçlarını gün boyunca güneşten enerji sağlayan şebekeden şarj edebilecek.



ABD Enerji Bakanlığı'nın verilerin göre, 2015 yılında, her bin kişiye düşen 2,94 elektrikli araçla Hawaii, California'dan sonra bu bağlamda ikinci sırada yer aldı. Eyalette, trafikteki tahmini bir milyon aracın yaklaşık 5 binini elektrikli taşıtlar oluşturuyor. Hawaiili yetkililer, şimdilik, yakıtla çalışan otomobilleri elden çıkarttırmayı planlamıyor.