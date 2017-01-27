Havzalı Çiftçilere Yapılacak Pancar Ödemeleri

Amasya Şeker Pancarı Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Gedik Havza'daki çiftçilere 1 milyon 400 bin TL ödeme yapılacağını söyledi.



Gedik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Eylül 2016'da başlayan 63. şeker pancarı kampanya döneminin 16 Ocak 2017 tarihinde sona erdiğini anımsatarak, bu süre içerisinde fabrikaya 749 bin 814 ton şeker pancarının teslim edildiğini belirtti.



Bölge genelindeki 267 köyde 4 bin 571 çiftçinin 107 bin 458 dekar alanda ektiği 749 ton 814 şeker pancarını Amasya Şeker Fabrikasına teslim ettiğini dile getiren Gedik şöyle devam etti:



"Üreticimize 686 bin 793 ton pancarın bedelinin yüze 70'i ödendi. Kampanya döneminde 681 bin ton pancar işlendi ve işlenen bu pancardan 84 bin 547 ton kristal şeker, 33 bin 33 ton melas, 201 bin 640 ton yaş küspe üretimi gerçekleşti. Kampanya dönemi 136 gün sürdü ve kampanyamız süresince 765 personel çalıştırıldı."



Gedik ayrıca Samsun'un Havza ilçesinde de 223 kooperatif üyesi üretici tarafından bin 500 dekar alanda 7 bin ton kadar şeker pancarı üretimi gerçekleştirildiğini kaydederek, "Bu ürünün bedeli olan yaklaşık 1 milyon 400 bin liranın yüzde 70'i ödendi. Geri kalanı ise en kısa süre içerisinde üreticimize ödenecek." diye konuştu.