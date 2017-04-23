Havzalı Çiftçiler Bereketli Sezon İçin Dua Etti

Havza ilçesinde çiftçiler, afetsiz ve bereketli bir tarım sezonu için kurban kesip dua etti.



Tarım sezonunun başlaması dolayısıyla Yaylaçatı Mahallesi'nde program düzenlendi.



Etkinlikte, bereketli ve afetsiz bir sezon için kurban kesimi yapılarak, dua edildi ve kurban eti pişirilerek, katılımcılara ikram edildi.



Etkinliğe katılan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, çiftçilerin afetsiz ve bereketli bir yıl geçirmesini dileğinde bulunarak, "Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın, niyetlerinizi kabul etsin." ifadesini kullandı.



Yaylaçatı Mahallesi Muhtarı Recep Demiral da her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerinin bereketli olması için kurban kestiklerini belirterek, "Allah nasip etti, bu yıl da bu kurbanımızı kestik. Gelen davetlilere teşekkür ederim." dedi.



Etkinliğe, Havza Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Büyük, AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir, Belediye Meclisi üyeleri, çevre mahallelerin muhtarları ile vatandaşlar katıldı.