Havza ve Kavak'ta Karla Mücadele

Havza ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreye ulaştı.



Kar yağışının başlaması ile Havza Belediyesi tarafından ilçe merkezinde özellikle hastane yolu ve ana arterlerde tuzlama çalışmalarına başlandı.



Kar yağışının tadını çocuklar çıkarırken hayvanseverler tarafından sokak hayvanları için etrafa yiyecek ve su bırakıldı.



Kavak



Kavak ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler kapanan yolları açmaya çalışıyor.



Kavak - Asarcık, Kavak Ladik ve Samsun Ankara Karayolu'nda ulaşımın aksamaması için Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.