Havza Kaymakam Vekili Nayman'ın Atölye Ziyareti

Havza Kaymakam Vekili Cengiz Nayman, ilçede faaliyet gösteren tekstil atölyesini ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti.



Ziyarette atölye sahibinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Nayman, bu tür işletmelerin sayısının ilçede artması gerektiğini söyledi.



İşsizlik oranlarını düşürmek için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ellerinden geleni yapacaklarını belirten Nayman, "Bu ve benzeri istihdam sağlayan iş yerlerinin kapasitesini artırabilmeleri amacıyla kaymakamlık olarak elimizden gelen desteği sunacağız. İnşallah Havza Organize Sanayi Bölgesine gelecek yatırımcılar ile de ilçemizde işsizlik sorunu son bulacak." dedi.



Nayman ayrıca, atölyede çalışanların çoğunluğunun kadın olmasının kendilerini mutlu ettiğini de dile getirerek, "Türk kadını her zaman üzerine düşen görevi yapmıştır. Şimdi dünyaya karşı verilen ekonomik savaşta da kadınlarımız üzerine düşeni yapıyor, ekonomiye katkı sağlıyor." diye konuştu.