Havza Kaymakam Vekili Nayman'dan Halk Buluşması

Havza Kaymakam Vekili Cengiz Nayman kırsal mahallelerde vatandaşların sorunlarını dinledi.



Nayman, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, mahallelerde, doğrudan vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dinlemek amacıyla başlattığı "Halk Buluşması" kapsamında Boyalı, Çelikalan ve Şeyhler mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.



Nayman, ziyaret ettiği mahallelerde çocuklarla da uzun süre sohbet etti. Çocuklara iyi çalışmaları ve devamsızlık yapmamaları konusunda tavsiyelerde bulunan Nayman, "Yarın bizim bulunduğumuz yerlerde sizler olacaksınız. O yüzden şimdiden iyi çalışın." dedi.



Mahallelilerden eğitim öğretime büyük önem vermelerini isteyen Nayman, "Bu ülke çocuklarımızın. Onlar ne kadar iyi yetişir ise geleceğimiz o kadar iyi olur. Birlik ve beraberlik içinde en iyi hizmetleri sizlere getirmenin çabası içindeyiz. Her zaman için devletin vatandaşının yanında olduğunu göstermek için çalışacağız. Bu tür ziyaretlerimiz sürekli olarak devam edecek." dedi.



Nayman'a ziyaretlerde, Havza İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Kumkayır, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Kahyaoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Nevin Vural, Havza İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hüsamettin İlhan, İlçe Yazı İşleri Müdürü Bayram Sezgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İlçe Müftüsü İlyas Akyazı, Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Fatih Bıyık eşlik etti.