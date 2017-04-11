Havza Kaymakam Vekili Nayman'dan Esnaf Ziyareti

Havza Kaymakam Vekili Cengiz Nayman, pazar esnafını ziyaret etti.



Nayman, ilçede salı günleri kurulan sebze pazarını ziyaret ederek esnaflar ile sohbet etti, alışveriş yaptı.



Bulduğu her fırsatta ilçe esnafı ve vatandaşlar ile bir araya gelmeye çalıştığını belirten Nayman, "Esnaf ve vatandaşlarımızın bir araya geldiği pazar yerleri halkımızla buluşmamız açısından önemli. Pazar yerleri ilçemizin ve halkımızın sıkıntılarını belirlememiz, halkımızın bizlerden beklentilerini öğrenmemiz açısından önemli. Pazar yerimizi gezerek halkımızla buluşuyoruz, onları dinliyoruz." diye konuştu.