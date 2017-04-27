Havza Devlet Hastanesinin Taşınması

Havza Devlet Hastanesinin yeni hizmet binasına 29 Nisan Cumartesi günü taşınmaya başlanacağı belirtildi.



Başhekimlikten yapılan yazılı açıklamada, 2014 yılında ilçede yapımına başlanan 95 yataklı yeni Havza Devlet Hastanesinin 2017 yılında yapımının tamamlandığı aktarıldı.



Yeni binaya 29 Nisan Cumartesi günü taşınmaya başlanacağı ifade edilen açıklamada, taşınma işlemi nedeniyle Hastanenin Acil Servisinin 29 Nisan Cumartesi günü saat 14.00 ile 30 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar kapalı olacağı duyuruldu.



Yeni hastanede poliklinik hizmetlerinin 2 Mayıs Salı günü başlayacağı duyurulan açıklamada, diyaliz ünitesinin de aynı tarihte hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.



Başhekimi Mustafa Keçeci yeni hastanenin 2 ay önce teslim aldığını belirterek, şunları kaydetti:



"İki ay zarfında yeni hastanemizin varsa eksiklerini görmek ve taşıma işleminin gerçekleşmesi için en uygun zamanı bekledik. Yapılan planlamalar poliklinik hizmetlerinde herhangi bir aksama olmazken Acil Servisimiz 29 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'ten sonra 30 Nisan Pazar saat 17.00'ye kadar hizmet veremeyecek olup tüm halkımıza duyurmak amacıyla bilgilendirmelerimizi yapıyoruz."