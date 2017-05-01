Havza'da Yetimler Yararına Kermes

Havza ilçesinde yetim çocuklar ve ihtiyaç sahibi aileler yararına kermes açıldı.



Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği Havza Temsilciliği ve Havza RİBAT Derneği işbirliğiyle yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi.



Kermesin açılışına, AK Parti İlçe Başkanı Sabahattin Özdemir, Havza Belediyesi Halka İlişkilere Müdürü Ömer Faruk Çörekçioğlu, dernek üyeleri ile vatandaşlar katıldı.



Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, kermeslerin birer dayanışma örneği olduğunu belirterek, "Bu tür faaliyetler insanları birbirlerine kaynaştırır, duygusal bağları güçlendirir." dedi.



Havza RİBAT Derneği Başkanı Bekir Kaya da kermesin yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına açıldığını dile getirerek, "Açılan bu kermeste toplanacak yardımlarla 67'si yurt dışında ve 100'ü Havza'da olmak üzere yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarımıza yardımda bulunacağız. Ayrıca 100 ihtiyaç sahibi ailemize de ramazan ayı hazırlıkları kapsamında gıda yardımı yapılacak. Kermesimiz 8 gün açık kalacak. Tüm hayırsever vatandaşlarımızı bekliyoruz." diye konuştu.