Havza'da Uyuşturucu Operasyonu

Havza ilçesinde bir çiftin aracında yapılan aramada 50 gram metamfetamin ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.Ç. ile B.Ç. çiftine ait otomobili ilçe merkezinde durdurarak arama yaptı.



Otomobillerinde 50 gram metamfetamin bulunan ve gözaltına alınan şüphelilerden Ö.Ç. savcılıkça, B.Ç. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.