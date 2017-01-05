Havza'da Tütün Satışı Yapılan İş Yerleri Denetlendi

Havza Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğinde tütün ve tütün ürünleri satışı yapılan iş yerlerini kontrol etti.



Polis ve Havza Toplum Sağlığı Merkezi personelinden oluşan iki ekip, ilçede tütün, sigara, tütün mamulleri ile makoron satışı yapan 25 iş yerini denetledi.



"Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun" çerçevesinde yapılan denetimlerde kaçak ürün bulunup bulunmadığına bakılarak iş yerlerinin gerekli evrakları kontrol edildi.



Evrakı eksik olan bazı iş yerleri hakkında tutanak tutuldu.