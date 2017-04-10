Havza'da Tarım Sezonu Öncesi Kurban Kesildi

Havza ilçesinde afetlerden korunmak ve bereketli bir tarım sezonu için kurban kesildi.



Çakıralan ve Boyalı mahallelerinde düzenlenen programa AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ile vatandaşlar katıldı.



Milletvekili Demircan, bereketli bir yıl dileğinde bulunarak, "Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın, niyetlerinizi kabul etsin." ifadesini kullandı.



İkiz de çiftçilerin afetsiz ve bereketli bir yıl geçirmesini diledi.



Çakıralan Mahallesi Muhtarı Ahmet Çavdar, her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerinin bereketli olması için kurban kestiklerini belirterek, bu yıl da bu geleneklerini sürdürdüklerini kaydetti.