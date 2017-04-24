Havza'da Şehit Mezarlarına Bakım

Havza Kaymakam Vekili Cengiz Nayman, ilçedeki şehit mezarları için bakım çalışması başlatıldığını söyledi.



Havza Kaymakamlığı ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Havza Şubesi tarafından şehit mezarlıkları ile ilgili çalışma başlatıldı. Belediye ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün de destek verdiği çalışma kapsamında ilçede bulunan şehit mezarları ziyaret edilerek durumları tespit edildi, bayrakları değiştirildi.



Muharip Gaziler Derneği Havza Şube Başkanı Harun Saat, Nayman'ı ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Nayman, "Şehitlerimiz 8'inin kabri ilçe merkezinde, 24'ü ise kırsal mahallelerimizde bulunmakta. Bu topraklar için toprağa düşmüş şehitlerimizin ebedi istirahatgahları bizlere emanet. Şehitliklerine sahip çıkmak için elimizden geleni yapmak zorundayız. Bizler için şehit düşmüş vatan evlatları için ne yapsak azdır." dedi.



Saat, yapılan tespitler sonucunda iki şehitlikte doğal nedenlerle küçük hasar meydana geldiğini belirlediklerini, tüm şehitliklerdeki bayrakların değiştirildiğini anlattı.



İlçedeki tüm şehitliklerin genel olarak iyi durumda olduklarını bildiren Saat, "Gerekli hassasiyet gösterilmekte. Kaymakamımıza ve destek veren tüm kurumlarımızın yetkililerine hassasiyetleri için teşekkür ederim." diye konuştu.