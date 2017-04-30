Havza'da Masa Tenisi Halk Turnuvası
Havza ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3. Masa Tenisi Halk Turnuvası yapıldı.
Havza ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3. Masa Tenisi Halk Turnuvası yapıldı.
25 Mayıs Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 4 kategoride 60 sporcu mücadele etti.
Havza Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, turnuvaya katılımın yüksek olduğunu belirterek sporculara teşekkür etti.
Yaklaşık 6 saat süren turnuvanın sonunda dereceye girenlere kupa ve madalyalar Uzun ve Masa Tenisi İl Temsilcisi Osman Abanoz tarafından verildi.