Havza'da Masa Tenisi Halk Turnuvası

Havza ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3. Masa Tenisi Halk Turnuvası yapıldı.



25 Mayıs Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 4 kategoride 60 sporcu mücadele etti.



Havza Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, turnuvaya katılımın yüksek olduğunu belirterek sporculara teşekkür etti.



Yaklaşık 6 saat süren turnuvanın sonunda dereceye girenlere kupa ve madalyalar Uzun ve Masa Tenisi İl Temsilcisi Osman Abanoz tarafından verildi.