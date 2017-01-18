Havza'da Kan Bağışı Kampanyası

Havza'da Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında iki günde 80 ünite bağış toplandı.



Türk Kızılayınca başlatılan "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Havza'da kan bağışı alma çalışması yapıldı.



Proje kapsamında Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan kan bağış otobüsünde gönüllü bağışçılarından 80 ünite kan bağışı alındı.