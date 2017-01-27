Havza'da Güvenlik Toplantısı

Samsunun Havza ilçesinde kaymakam Vural Karagül güvenlik toplantısı yaptı.



Havza Kaymakamı Vural Karagül Başkanlığında Havza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya ilçede yaşanan asayiş ve trafik konuları görüşüldü.



Kaymakam Karagül, ilçede güvenlik buluşması toplantılarının ayda iki kez gerçekleşeceğini belirterek, "Önemli olan hukuk kurallarına uymak. Bu kural ve normlara uyduğumuz sürece huzurlu ve sıkıntısız bir şekilde yaşamımız devam eder. Zaten bu kuralların birçoğu da insani olarak uyulması gereken değerlerdir." dedi.



Konuşmaların ardından katılımcıların sorular ve talepleri dinlendi.



Toplantıya Havza Kaymakamı Vural Karagül, Havza İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Kumkayır, Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser İsmail Kahyaoğlu, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar katıldı.