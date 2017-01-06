Havza'da Ayçiçeği Üreticilerine Fark Ödemeleri

Karadeni·zbi·rli·k'e bağlı olarak faaliyet gösteren Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinin Başkanı Mehmet Tural ayçiçeği üreticilerine fiyat farkı ödemelerinin sürdüğünü söyledi.



Kooperatif Başkanı Tural, gazetecilere yaptığı açıklamada, kooperatif tarafından 2016 yılı ürün ayçiçeği için fiyat fark ödemesi gerçekleştirdiklerini söyledi.



Ton başına 50 lira fiyat farkı ödediklerini belirten Tural, "Ödenen farklarla üreticiden ürününün tonunu bin 63 liraya almış oluyoruz. Yaklaşık 850 çiftçimize ton başına 50 liradan 150 bin lira fiyat farkını anlaşmalı banka aracılığıyla ödüyoruz." dedi.



Kooperatif üyesi ve sözleşmeli ayçiçeği ekimi yaparak teslim eden ortaklarının, devlet desteği olan ton başına 400 liraya ilaveten 60 lira daha destek alacağını aktaran Tural, "Üreticilerimizin ayçiçeği desteklemelerinden faydalanabilmesi için başvurularını yapmaları gerekiyor. 1 Ocak'ta başlayan destekleme başvuruları, 31 Mart'ta sona erecek. Üyelerimizin bu tarihler arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor." dedi.